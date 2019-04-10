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Премьера сериала Юрчишины на ICTV: юмор, погони и любовь

На телеканале ICTV стартует новый комедийный сериал Юрчишини. Премьера – 9 апреля в 22:30.

По сюжету, однажды утром глава семейства по кличке Ник Ник возвращается домой из тюрьмы. За ужином неожиданно узнал, что сын теперь работает в полиции – он сразу становится в глазах отца предателем.

Дочь, тем временем, налаживает личную жизнь и воспитывает 14-летнего сына, который мечтает стать рэпером.

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В каждой серии герои сталкиваются с жизненными проблемами и изо всех сил пытаются их решить. Впрочем, постоянно попадают в комические ситуации.

Напомним, Сергей Наев наградил съемочные группы Фактов ICTV за работу на Донбассе.

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