Премия Cabinet Boss. TOП 50: в Киеве наградили победителей

Лидеры отечественного бизнеса, основатели и руководители компаний и брендов, известные украинцы и селебрити – всех объединил яркий вечер. В Киеве наградили победителей всеукраинской бизнес-премии Cabinet Boss. TOП 50.

Организаторы уверены, что действительно успешных людей нельзя остановить ни одним кризисом, они побеждают, получают награду и стремятся к большему.

В этот вечер сияли все — гости и артисты на сцене, а особенно лауреаты премии Cabinet Boss. TOП 50.

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