Премия Cabinet Boss. TOП 50: в Киеве наградили победителей
Лидеры отечественного бизнеса, основатели и руководители компаний и брендов, известные украинцы и селебрити – всех объединил яркий вечер. В Киеве наградили победителей всеукраинской бизнес-премии Cabinet Boss. TOП 50.
Организаторы уверены, что действительно успешных людей нельзя остановить ни одним кризисом, они побеждают, получают награду и стремятся к большему.
В этот вечер сияли все — гости и артисты на сцене, а особенно лауреаты премии Cabinet Boss. TOП 50.
2021-12-02
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