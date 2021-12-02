Премія Cabinet Boss. TOП 50: у Києві нагородили переможців
Лідери вітчизняного бізнесу, засновники та керівники компаній та брендів, відомі українці і селебріті – усіх об’єднав яскравий вечір. У Києві нагородили переможців всеукраїнської бізнес-премії Cabinet Boss. TOП 50.
Організатори впевнені, що справді успішних людей не можна зупинити жодною кризою, вони перемагають, отримують нагороду і прагнуть більшого.
Тож цього вечора сяяли усі – гості і артисти на сцені, а особливо лауреати премії Cabinet Boss. TOП 50.
2021-12-02
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