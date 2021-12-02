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Факти / Відео / Україна

Премія Cabinet Boss. TOП 50: у Києві нагородили переможців

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Лідери вітчизняного бізнесу, засновники та керівники компаній та брендів, відомі українці і селебріті – усіх об’єднав яскравий вечір. У Києві нагородили переможців всеукраїнської бізнес-премії Cabinet Boss. TOП 50.

Організатори впевнені, що справді успішних людей не можна зупинити жодною кризою, вони перемагають, отримують нагороду і прагнуть більшого.

Тож цього вечора сяяли усі – гості і артисти на сцені, а особливо лауреати премії Cabinet Boss. TOП 50.

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