Премия Сіль. Рейтинг лучших ресторанов Украины

Для кинематографистов – Оскар, а для владельцев ресторанов – премия Сіль. Ее ежегодно вручают лучшим заведениям Украины. Номинаций два десятка: лучший ресторан, бар, кафе, пивная. Украина без скромности в гастрономии может конкурировать с ведущими странами Европы. У нас вкусно, концептуально, современно и на любой кошелек.

Количество баров и ресторанов в Украине уже переросло в качество. И среди множества заведений являются те, которые точно стоит посетить. Ярые ресторанные критики отметили настоящих гуру кулинарии. Детали в сюжете Натальи Луценко.

Напомним, Факты ICTV писали о заведениях для крупных компаний, где есть настольные игры, вечеринки и фильмы на большом экране.

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