Премія Сіль. Рейтинг найкращих ресторанів України

Для кіномитців – Оскар, а для власників ресторанів – премія Сіль. Її щороку вручають найкращим закладам України. Номінацій два десятки: найкращий ресторан, бар, кафе, пивна. Україна без скромності у гастрономії може конкурувати з провідними країнами Європи. У нас смачно, концептуально, сучасно і на будь-який гаманець.

Кількість барів та ресторанів в Україні вже переросла в якість. І серед безлічі закладів є ті, які точно варто відвідати. Затяті ресторанні критики відзначили справжніх гуру кулінарії. Деталі у сюжеті Наталі Луценко.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про заклади для великих компаній, де є настільні ігри, вечірки та фільми на великому екрані.

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