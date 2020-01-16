Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Премія Сіль. Рейтинг найкращих ресторанів України

Для кіномитців – Оскар, а для власників ресторанів – премія Сіль. Її щороку вручають найкращим закладам України. Номінацій два десятки: найкращий ресторан, бар, кафе, пивна. Україна без скромності у гастрономії може конкурувати з провідними країнами Європи. У нас смачно, концептуально, сучасно і на будь-який гаманець.

Кількість барів та ресторанів в Україні вже переросла в якість. І серед безлічі закладів є ті, які точно варто відвідати. Затяті ресторанні критики відзначили справжніх гуру кулінарії. Деталі у сюжеті Наталі Луценко.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про заклади для великих компаній, де є настільні ігри, вечірки та фільми на великому екрані.

 

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Оголошено лауреатів премії Людина року 2019
Топ-менеджери Нафтогазу отримають на всіх $29 млн премій
Critics’ Choice Awards 2020: названо переможців кінопремії
Джокер, Чорнобиль і Погань – лауреати премії Золотий глобус 2020
Заклади для великих компаній: настільні ігри, вечірки та фільми на великому екрані
Премію за найгірший опис сексу дали за “присмак сирої риби” та мавпочок
М1 Music Awards 2019 – список номінантів премії (ГОЛОСУВАННЯ)
Лунає українська і готують борщ: найпопулярніший ресторан Чикаго Тризуб

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка