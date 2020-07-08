Президент Венгрии просит Зеленского остановить загрязнение реки Тиса

Украинский мусор засыпал Европу и угрожает экосистеме реки Тиса. Последние наводнения в западных областях Украины привели к загрязнению большим количеством пластика и других отходов водоемов Венгрии.

Поэтому президент страны, Янош Адер обратился к Владимиру Зеленскому с письмом, в котором сообщил о большом количестве отходов в реке Тиса.

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Адер попросил украинского коллегу использовать свое влияние, чтобы остановить загрязнение. Президент Венгрии также отметил, что венгерское правительство уже неоднократно обращалось за помощью к властям соседних стран, но ситуация с загрязнением до сих пор не изменилась.

Борьба с отходами в Украине

Украина ежегодно производит более 400 млн тонн отходов, из которых только 5-7% — перерабатываются.

С такими темпами страна скоро может превратиться в помойку, если не урегулировать вопрос правильной и безопасной утилизации отходов.

Решить эту проблему могло бы принятие закона об управлении отходами, который позволил бы контролировать процесс, а также штрафовать за его нарушение, считает глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

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