Отходы медучреждений, которые лечат больных Covid-19, нашли на полигоне под Киевом

Отходы медучреждений, которые лечат больных коронавирусом, нашли на полигоне под Киевом. Их туда вывезла компания, которая взяла деньги за утилизацию опасного мусора. Дельцов разоблачила СБУ. Однако, на самом деле таких случаев гораздо больше.

Большинство из тех, кто имеет лицензию на утилизацию, не имеют ни печей, ни даже офиса.

В пакетах, мешках и банках — не просто мусор. Это опасные отходы с медучреждений, которые лечат больных Covid.

Все это необходимо уничтожить по специальной технологии в закрытых печах. Однако оно оказалось на свалке.

Фактам из собственных источников удалось узнать, что утилизировать это все должна была малая фирма с производственными мощностями во Львове. В начале эпидемии компания заявляла: готова принимать отходы из инфекционных больниц по всей Украине, показывали специальную печь.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Харькове нашли опасный полигон.