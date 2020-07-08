Президент Угорщини просить Зеленського зупинити забруднення річки Тиса

Українське сміття засипало Європу та загрожує екосистемі річки Тиса. Нещодавні повені в західних областях України призвели до забруднення великою кількістю пластику та іншими відходами водойм Угорщини.

Через це президент країни, Янош Адер звернувся до Володимира Зеленського з листом, в якому повідомив про велику кількість відходів у річці Тиса.

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Адер попросив українського колегу використати свій вплив, щоб зупинити забруднення. Президент Угорщини також зазначив, що угорський уряд вже неодноразово звертався по допомогу до влади сусідніх країн, але ситуація із забрудненням досі не змінилася.

Боротьба з відходами в Україні

Україна щороку продукує понад 400 млн тон відходів, з яких лише 5-7 % – перероблюються.

З такими темпами країна скоро може перетворитися на смітник, якщо не урегулювати питання правильної та безпечної утилізації відходів.

Вирішити цю проблему допомогло б ухвалення закону про управління відходами, який би дозволив контролювати процес, а також штрафувати за його порушення, вважає голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

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