Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир / Россия

Проблема-2024. Путин придумал схему, как остаться у власти

Путин готовит себе запасной аэродром. Это следует из его вчерашнего послания Федеральному собранию. Эксперты единодушны, что отставка правительства, ослабление власти президента и усиление роли парламента свидетельствуют о том, что Путин не останется на своем посту после 2024 года.

Однако и отдавать руль он не собирается. Изменения в российской власти, которые начались 15 января будут кардинальными. В России это называют трансферт власти, что означает изменение места, откуда Путин и в дальнейшем будет руководить Россией.

Читайте: Как формируется правительство в РФ

Первые шаги – это добровольная отставка многолетнего премьера, давнего протеже Путина, Дмитрия Медведева и назначения на должность нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, малоизвестного в большой политике.

Вянущие авторитарные режимы, типа Франко и Салазара, шли на подобные косметические операции. Они звали технократов, чтобы, с одной стороны, сделать угодную народу имитацию улучшение, а с другой, ничего не менять. Тенденция в России похожа.

В Кремле понимают, что через все хуже социально-экономическую ситуацию обычно терпеливые россияне начинают раздражаться. Международная изоляция не ослабевает. К тому же появляются первые признаки, что пропагандистское государственное телевидение России теряет контроль над гражданами.

Поэтому ждать завершения срока, не обеспечив себе новую позицию для удержания при власти, для Путина – большой риск.

Напомним, в России избили оператора, который говорил о цензуре на ТВ.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В РФ семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика и будет рожать
Сына хоккеиста Соколова, который убил собственную мать, отправили на принудительное лечение
Разрушил семью: Гуф вызвал Дмитрия Носова на бой
Мишустина избрали новым премьером РФ
Научим тебя Родину любить: в России избили оператора, который говорил о цензуре на ТВ
Путин придумал, как править Россией до конца жизни – возглавит Госсовет
Спорил с Путиным по газу: Витренко о деталях переговоров в Париже
Михаил Мишустин может возглавить правительство РФ – что о нем известно

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка