Проблема-2024. Путин придумал схему, как остаться у власти

Путин готовит себе запасной аэродром. Это следует из его вчерашнего послания Федеральному собранию. Эксперты единодушны, что отставка правительства, ослабление власти президента и усиление роли парламента свидетельствуют о том, что Путин не останется на своем посту после 2024 года.

Однако и отдавать руль он не собирается. Изменения в российской власти, которые начались 15 января будут кардинальными. В России это называют трансферт власти, что означает изменение места, откуда Путин и в дальнейшем будет руководить Россией.

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Первые шаги – это добровольная отставка многолетнего премьера, давнего протеже Путина, Дмитрия Медведева и назначения на должность нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, малоизвестного в большой политике.

Вянущие авторитарные режимы, типа Франко и Салазара, шли на подобные косметические операции. Они звали технократов, чтобы, с одной стороны, сделать угодную народу имитацию улучшение, а с другой, ничего не менять. Тенденция в России похожа.

В Кремле понимают, что через все хуже социально-экономическую ситуацию обычно терпеливые россияне начинают раздражаться. Международная изоляция не ослабевает. К тому же появляются первые признаки, что пропагандистское государственное телевидение России теряет контроль над гражданами.

Поэтому ждать завершения срока, не обеспечив себе новую позицию для удержания при власти, для Путина – большой риск.

Напомним, в России избили оператора, который говорил о цензуре на ТВ.

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