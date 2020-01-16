Проблема-2024. Путін вигадав схему, як залишитись при владі

Путін готує собі запасний аеродром. Це випливає з його учорашнього послання Федеральним зборам. Експерти одностайні, що відставка уряду, послаблення влади президента і посилення ролі парламенту свідчать про те, що Путін не залишиться на своїй посаді після 2024 року.

Однак і віддавати кермо він не збирається. Зміни у російській владі, які почались 15 січня будуть кардинальними. В Росії це називають трансферт влади, що означає зміну місця, звідки Путін і надалі керуватиме Росією.

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Перші кроки – це добровільна відставка багаторічного прем’єра, давнього протеже Путіна, Дмитра Медведєва й призначення на посаду теперішнього очільника Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна, маловідомого у великій політиці.

В’янучі авторитарні режими, типу Франко та Салазара, йшли на подібні косметичні операції. Вони кликали технократів, щоб, з одного боку, догодити народові імітацією покращення, а з іншого, нічого не змінювати. Тенденція в Росії схожа.

В Кремлі усвідомлюють, що через дедалі гіршу соціально-економічну ситуацію зазвичай терплячі росіяни починають дратуватися. Міжнародна ізоляція не слабшає. До того ж з’являються перші ознаки, що пропагандистське державне телебачення Росії втрачає контроль над громадянами.

Тож чекати завершення терміну, не забезпечивши собі нову позицію для утримання при владі, для Путіна – великий ризик.

Нагадаємо, у Росії побили оператора, який говорив про цензуру на ТБ.

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