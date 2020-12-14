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Проблемы с гемодиализом из-за Covid-19: на Хмельнитчине критическая ситуация в больницах

В городе Славута Хмельницкой области критическая ситуация в отделении детоксикации, где проводят гемодиализ.

Плановых пациентов, нуждающихся в гемодиализе, отправляют в другие районы, ведь на их место прибывают тяжелобольные с коронавирусом и почечной недостаточностью.

Всеми пациентами занимается практически единственный завотделением, тогда как остальные 11 медиков — сами с коронавирусом.

Заведующий Олег Квятковский написал официальное письмо в Минздрав с просьбой навести порядок с доставкой больных и решить вопрос со средствами защиты.

В отделении не хватает элементарных средств защиты, не говоря о кислородных концентраторах. Больные, которые по плану должны были проходить курс гемодиализа, вынуждены ночью ехать 50-60 км в другие районы.

Из-за большой нагрузки большинство медиков заболели коронавирусом.

— У нас не хватало бахил, защитных халатов и многого другого, то в области не хватило средств, поэтому мы обратились к министру здравоохранения, — рассказал руководитель работ по ликвидации последствий ЧС на территории Славутского городского ОТГ.

Получилось так, что в отделении, на которое полностью бросили пациентов с коронавирусом, нет ни каталок, ни кислорода.

Согласно начальному соглашению с областным департаментом здоровья, Славута должна была принимать только часть пациентов с Covid-19, которые нуждаются в диализе.

Если же нагрузка увеличена, то по крайней мере должны обеспечить отделение всем необходимым, чтобы врачи могли спасать тяжелобольных.

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