Проблеми з гемодіалізом через Covid-19: на Хмельниччині критична ситуація в лікарнях

У місті Славута Хмельницької області критична ситуація у відділенні детоксикації, де проводять гемодіаліз.

Планових пацієнтів, які потребують гемодіалізу, відправляють в інші райони, адже на їхнє місце прибувають важкохворі з коронавірусом та нирковою недостатністю.

Усіма пацієнтами опікується практично єдиний заввідділення, тоді як решта 11 медиків – самі з коронавірусом.

Завідувач Олег Квятковський написав офіційного листа в МОЗ з проханням навести лад із доставкою хворих та вирішити питання із засобами захисту.

У відділенні не вистачає елементарних засобів захисту, не кажучи про кисневі концентратори. Хворі, які за планом мали проходити курс гемодіалізу, змушені вночі за 50-60 км їхати в інші райони.

Через велике навантаження більшість медиків захворіли на коронавірус.

– У нас не вистачало бахіл, захисних халатів та багато іншого, чомусь в області не вистачило коштів, тому ми звернулися до міністра охорони здоров’я, – розповів керівник робіт з ліквідації наслідків НС на території Славутської міської ОТГ.

Вийшло так, що відділенні, на яке повністю кинули пацієнтів із коронавірусом, немає ні каталок, ні кисню.

За початковою угодою з обласним департаментом здоров’я Славута мала приймати лише частину пацієнтів з Covid-19, які потребують діалізу.

Якщо ж навантаження збільшили, то принаймні мають забезпечити відділення всім необхідним, аби лікарі мали чим рятувати важкохворих.