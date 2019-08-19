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Продаж гібридів BMW 330-i стартував: ціна та характеристики

BMW об’єднав в одній машині – потужність спорткара та ефективність електромобіля.

Баварці презентували седан третьої серії – BMW 330-i.

Зовні авто не відрізняється від класичного, а от технічні характеристики вражають.

Електро та бензиновий 2-літровий двигуни в сумі видають 252 кінські сили.

Нова функція extra boost збільшує потужність машини ще на 40 коней, які до сотні розганяють гібрид всього за 6 секунд. І все це на тлі мега-економності – не більш як два літри бензину на 100 кілометрів.

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Авто вже надійшли в салони Європи. Ціна від €51 тис.

До слова, один із найвідоміших іспанських автобрендів до Другої світової війни Hispano Suiza повертається на ринок.

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