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Продолжим следить за ситуацией: Столтенберг об отводе войск РФ от границ

Генеральный секретарь НАТО приветствовал отвод российских войск на украинской границе.

— Мы наблюдали за снижением напряжения. И, конечно, мы приветствуем это, — сказал Столтенберг.

В то же время Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс и в дальнейшем будет следить за ситуацией. По словам генсека НАТО надеется, что Кремль полностью откажется от увеличения сил на границе с Украиной.

В марте Россия начала стягивать войска к нашим границам, а также в оккупированный Крым под предлогом “проверки боеготовности”. По некоторым данным там было 150 тыс. Военных.

Отвод российских войск от границ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска закончили учения возле границ с Украиной.

В пятницу, 23 апреля, Россия начала отвод военных Южного и Западного округов.

Исследователи Conflict Intelligence Team отметили, что несмотря на отвод военных РФ, перебросить их обратно к границам можно будет в течение нескольких дней.

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