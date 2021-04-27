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Продовжимо стежити за ситуацією: Столтенберг про відведення військ РФ від кордонів

Генеральний секретар НАТО привітав відведення російських військ на українському кордоні.

— Ми спостерігали за зниженням напруги. І, звісно, ми вітаємо це, – сказав Столтенберг.

Водночас Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс і надалі стежитиме за ситуацією. За словами генсека, НАТО сподівається, що Кремль повністю відмовиться від збільшення сил на кордоні з Україною.

У березні Росія почала стягувати війська до наших кордонів, а також в окупований Крим під приводом “перевірки боєготовності”. За деякими даними там було 150 тис. військових.

Відведення російських військ від кордонів

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що російські війська закінчили навчання біля кордонів з Україною.

У п’ятницю, 23 квітня, Росія почала відведення військових Південного і Західного округів.

Дослідники Conflict Intelligence Team наголосили, що попри відведення військових РФ, перекинути їх назад до кордонів можна буде протягом кількох днів.

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