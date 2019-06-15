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Проект Бадикова в Новых лидерах 2: чат-бот, который информирует о состоянии здоровья

Общественному здоровью в Украине уделяется слишком мало внимания. Поэтому эпидемии и недоверие к вакцинации. Так считает один из участников проекта Новые лидеры Тимофей Бадиков.

Мужчина отправился на Новые лидеры 2, чтобы воплотить проект так называемого чат-бота с искусственным интеллектом, который информировал бы пациентов об их здоровье.

Он как общественный активист занимается медициной в стране уже более 4 лет и считает – здоровье нации должно стать приоритетом для государства.

Смотрите: Бесплатное лечение онкобольных в Украине – проект Назара Тодорива в Новых лидерах 2

Его замысел – использовать искусственный интеллект для защиты украинских пациентов. Привлечь внимание к этому ему уже помогает целый ряд активистов и волонтеров по всей стране.

Напомним, участник Новых лидеров 2 Владимир Шматько планирует построить в Черткове индустриальный парк.

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