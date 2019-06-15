Проект Бадікова у Нових лідерах 2: чат-бот, який інформує про стан здоров’я

Громадському здоров’ю в Україні приділяється занадто мало уваги. Через це епідемії і недовіра до вакцинації. Так вважає один з учасників проекту Нові лідери Тимофій Бадіков.

Чоловік подався на Нові лідери 2, щоб втілити проект так званого чат-боту зі штучним інтелектом, який інформував би пацієнтів про їхній стан здоров’я.

Він як громадський активіст опікується медициною в країні вже понад 4 роки і вважає – здоров’я нації має стати пріоритетом для держави.

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Його задум – використати штучний інтелект для захисту українських пацієнтів. Привернути увагу до цього йому вже допомагає ціла низка активістів та волонтерів по всій країні.

Нагадаємо, учасник Нових лідерів 2 Володимир Шматько планує збудувати у Чорткові індустріальний парк.

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