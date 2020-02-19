Проект Стена: как выглядит граница с РФ в Сумской и Черниговской областях

Украине надо делать много шагов для защиты своей страны от российской агрессии. Речь идет не только об укреплении той же международной коалиции. Речь о мощной армии, противостояние информационному влиянию агрессора, и не менее важный вопрос – укрепление границ, а здесь не все так на замке, как кажется.

Ограда, рвы, дороги, видеокамеры. Так должна была выглядеть граница с Россией, если бы удалось полностью реализовать проект Стена. Однако, ее не достроили, а пограничники часто защиту строят за свои деньги и своими руками.

Участок границы в Харьковской области, где реализовали проект Стена. Ров, видеонаблюдение, ограда и дорога вдоль линии границы для патрулирования. Другой путь ведет к границе с Россией на Сумщине. Здесь тоже должна была быть стена, но деньги разворовали, проект не завершили, продолжаются суды.

Сетка на два километра, потом ров. На болотистых и лесистых участках рвов нету. Изгороди пограничники, которые не дождались стены, возводят сами. Как только потеплеет, вместе выйдут на стройку. С деньгами помогают местные.

Факты ICTV ранее писали о том, как живет село Рыжевка на границе с Россией.

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