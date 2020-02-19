Проект Стіна: як виглядає кордон із РФ на Сумщині та Чернігівщині

Україна треба робити чимало кроків задля захисту своєї країни від російської агресії. Йдеться не лише про зміцнення тієї ж міжнародної коаліції. Мова про потужну армію, протистояння інформаційному впливу агресора, і не менш важливе питання – зміцнення кордонів, а тут не все так на замку, як здається.

Загорожа, рови, дороги, відеокамери. Так би мала виглядати межа з Росією, якби вдалося повністю реалізувати проект Стіна. Однак, її не добудували, а прикордонники часто захист будують за власні гроші і своїми руками.

Ділянка кордону на Харківщині, де реалізували проект Стіна. Рів, відеоспостереження, загорожа і дорога вздовж лінії кордону для патрулювання. Інший шлях веде до кордону з Росією на Сумщині. Тут теж мала бути стіна, але гроші розікрали, проект не завершили, тривають суди.

Сітка на два кілометри, потім рів. На болотистих та заліснених ділянках ровів нема. Загорожі прикордонники, які не дочекалися стіни, зводять самі. Як тільки потеплішає, гуртом вийдуть на будову. З грошима допомагають місцеві.

Факти ICTV раніше писали про те, як живе село Рижівка на кордоні з Росією.

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