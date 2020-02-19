Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Проект Стіна: як виглядає кордон із РФ на Сумщині та Чернігівщині

Україна треба робити чимало кроків задля захисту своєї країни від російської агресії. Йдеться не лише про зміцнення тієї ж міжнародної коаліції. Мова про потужну армію, протистояння інформаційному впливу агресора, і не менш важливе питання – зміцнення кордонів, а тут не все так на замку, як здається.

Загорожа, рови, дороги, відеокамери. Так би мала виглядати межа з Росією, якби вдалося повністю реалізувати проект Стіна. Однак, її не добудували, а прикордонники часто захист будують за власні гроші і своїми руками.

Ділянка кордону на Харківщині, де реалізували проект Стіна. Рів, відеоспостереження, загорожа і дорога вздовж лінії кордону для патрулювання. Інший шлях веде до кордону з Росією на Сумщині. Тут теж мала бути стіна, але гроші розікрали, проект не завершили, тривають суди.

Сітка на два кілометри, потім рів. На болотистих та заліснених ділянках ровів нема. Загорожі прикордонники, які не дочекалися стіни,  зводять самі. Як тільки потеплішає, гуртом вийдуть на будову. З грошима  допомагають місцеві.

Факти ICTV раніше писали про те, як живе село Рижівка на кордоні з Росією.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вкрай радий. Реакція Ходорковського на рішення суду Гааги у справі ЮКОСа
Вкрай радий. Реакція Ходорковського на рішення суду Гааги у справі ЮКОСа
Країни ЄС підтримали Україну в ООН
Країни ЄС підтримали Україну в ООН
Путін звільнив Суркова
Путін звільнив Суркова
У Слузі народу пропонують спростити проходження КПВВ для жителів Донбасу
У Слузі народу пропонують спростити проходження КПВВ для жителів Донбасу
Щось не так в Росії! Голкіпер Спартака Ребров закликав до змін у владі
Щось не так в Росії! Голкіпер Спартака Ребров закликав до змін у владі
Дослідник скіфської старовини та археолог: історія легендарного Бориса Мозолевського
Дослідник скіфської старовини та археолог: історія легендарного Бориса Мозолевського
У Росії на ринку розстріляли гірськолижника та його вагітну дружину на очах сина
У Росії на ринку розстріляли гірськолижника та його вагітну дружину на очах сина
В Україну їде група експертів МВФ
В Україну їде група експертів МВФ

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка