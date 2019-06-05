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Професія сантехнік: скільки заробляють та де навчають

Нині в Україні найбільш високооплачувана професія – сантехнік. За місяць він може заробити до 20 тис. грн. Колись непрестижний фах – нині один із найзатребуваніших на ринку.

У Києві лише один коледж, що випускає цих спеціалістів.

Побачивши дефіцит технічних спеціальностей, повільно, але почали реагувати і українці з вищою освітою. Тепер в коледжі не рідкість знайти гуманітарія, який отримує другу технічну освіту.

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Виїзд фахівців за кордон, невелике державне замовлення, новобудови та старі комунікації зробили із сантехніків професію майбутнього. Оплата праці – одна з найвищих в Україні – мінімальний заробіток майстра від 18 тис.

До слова, соціальні мережі рясніють пошуком робочих рук, а вони справжній дефіцит. Навіть хороша зарплата не завжди стимул.

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