Профилактика вредных привычек: как сохранить свое здоровье

Вредные привычки изначально кажутся забавой. Некоторые люди считают, что небольшое количество алкоголя полезно для здоровья, курение уменьшает напряжение, видеоигры расслабляют, а нездоровая пища приносит удовольствие.

Однако эти привычки являются не такими простыми, как нам кажется. По меньшей мере 70 млн человек в Украине курят, около 1 млн имеют алкогольную зависимость. Примерно 1,2 млн страдает психическими расстройствами.

Любая привычка формируется от трех недель до одного года. А вот последствия и риски довольно разные.

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Как минимизировать риски появления вредных привычек

Вредные привычки могут спровоцировать проблемы с сердцем, онкологические болезни, они влияют на дыхательную систему, способны нарушить работу мозга и центральной нервной системы, могут вызвать патологии органов тела.

Но такие последствия можно предотвратить, если соблюдать определенные правила.

1. Следите за психологическим здоровьем. Стоит научиться выделять время на себя и отдых. Больше гулять, обращать внимание на приятные вещи и меньше стрессовать. Если же вам трудно самостоятельно справиться со стрессом — стоит обратиться к специалисту, чтобы преодолеть эти проблемы.

2. Налаживайте режим дня. График и понимание, что делать дальше, формирует здоровый образ жизни. Поэтому необходимо спать, есть и заниматься физическими нагрузками. Неопределенность и упадок сил организма — путь к развитию вредных привычек.

3. Оценивайте риски от употребления алкоголя. Он негативно влияет на организм человека. Алкоголь может вызвать проблемы с сердцем, онкологические заболевания, ожирение, ухудшение усвоения организмом витаминов.

Поэтому необходимо понять, почему у вас возникает желание расслабляться именно таким способом. Ищите здоровые альтернативы: спорт, хобби, общение и поддержка близких людей помогут вам расслабиться.

Кроме того, привычки способны вызвать зависимость. Особенно это касается курения и алкоголя, ведь именно они больше всего влияют на здоровье человека.

В материале Факты ICTV есть подробная информация о физической, психологической и социальной зависимости и как с ней бороться.

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