Профілактика шкідливих звичок: як зберегти своє здоров’я

Шкідливі звички від початку здаються забавкою. Деякі люди вважають, що невелика кількість алкоголю корисна для здоров’я, куріння зменшує напругу, відеоігри розслабляють, а нездорова їжа приносить задоволення.

Проте ці звички є не такими простими, як нам здається. Щонайменше 7 млн людей в Україні курять, близько 1 млн мають алкогольну залежність. Приблизно 1,2 млн страждає на психічні розлади.

Будь-яка звичка формується від трьох тижнів до одного року. А от наслідки і ризики доволі різні.

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Як мінімізувати ризики появи шкідливих звичок

Шкідливі звички можуть спровокувати проблеми із серцем, розвиток онкологічних хвороб, вони впливають на дихальну систему, здатні порушити роботу мозку та центральної нервової системи, спричинити патології органів тіла.

Але такі наслідки можна передбачити, якщо дотримуватися певних правил.

1. Слідкуйте за психологічним здоров’ям. Варто навчитися виділяти час на себе та відпочинок. Більше гуляти, звертати увагу на приємні речі та менше стресувати. Якщо ж вам важко самостійно впоратися зі стресом – варто звернутися до спеціаліста, аби подолати ці проблеми.

2. Налагоджуйте режим дня. Графік і розуміння, що робити далі, формує здоровий спосіб життя. Тому необхідно спати, їсти та займатися фізичними навантаженнями. А невизначеність і знесилення організму – шлях до розвитку шкідливих звичок.

3. Оцінюйте ризики від вживання алкоголю. Він негативно впливає на організм людини. Алкоголь може викликати проблеми із серцем, онкологічні захворювання, ожиріння, погіршення засвоєння організмом вітамінів.

Том необхідно зрозуміти, чому у вас виникає бажання розслаблятися саме таким способом. Шукайте здорові альтернативи: спорт, хобі, спілкування та підтримка близьких людей допоможуть вам розслабитися.

Крім того, звички здатні викликати залежність. Особливо це стосується куріння та алкоголю, адже саме вони найбільше впливають на здоров’я людини.

У матеріалі Факти ICTV є детальна інформація про фізичну, психологічну та соціальну залежність та як з нею боротися.

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