Как начать здоровый образ жизни — 5 советов

Спорт — это жизнь, здоровье и неисчерпаемый источник энергии. Но не все могут собрать силу воли и начать заниматься физическими упражнениями и активностями. В результате у людей возникают проблемы со здоровьем.

Согласно статистике, примерно 20% всех смертей в возрасте от 35 лет связаны с отсутствием физической активности.

Как найти баланс между страхами и мотивацией, и в конце начать заниматься спортом.

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Как минимизировать риски малоподвижного образа жизни

Малоподвижный образ жизни приводит к проблемам с сердцем, вызывает ожирение и диабет. Постепенно появляется слабость мышц, и как следствие, они атрофируются. Этот список можно продолжать долго, и лучше начинать действовать в другом направлении.

1. Определитесь, для чего вам нужен спорт. Будьте с собой откровенны. Стоит написать плюсы и минусы занятий физическими упражнениями. Именно ваш ответ станет главной мотивацией.

2. Выберите то, что вам нравится. Универсального вида спорта не существует. Попробуйте разные варианты — фитнес, бег, плавание, спортзал, скалолазание, боевые искусства или танцы. Ежедневная прогулка пешком может помочь избавиться от части проблем малоподвижного образа жизни.

3. Планируйте свои тренировки. Расписывайте время тренировок на неделю вперед. График поможет не пропускать но не обесценивать это время. Именно так спорт станет обыденной привычкой.

4. Тренируйтесь эффективно. Не стоит отвлекаться на гаджеты, лучше отложить их и спланировать тренировки.

5. Берите и делайте. Часто мысли и сомнения мешают, не ищите идеального момента. Ваш идеальный момент — здесь и сейчас.

Кроме того, Факты ICTV пообщались с опытным фитнес-тренером и собрали для вас лучшие советы о том, как заниматься спортом с удовольствием и не травмировать себя.

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