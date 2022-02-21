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Факты / Видео / Украина

Программа отложенного материнства: как это работает

Маргарита Верещагина Видеоредактор

Сегодня женщины все чаще рожают детей по достижении поставленных целей и реализации своего потенциала в обществе. И появление первенца после 35 – уже привычное дело. Однако репродуктивный возраст женщины достаточно короткий. Чтобы планы стать родителями «чуть позже» осуществились — стоит заранее проговорить их с врачом, а в случае необходимости обратить внимание на программу отложенного материнства.

Криоконсервация – это один из методов сохранения яйцеклеток или эмбрионов. Они хранятся в контейнере при супернизкой температуре. Так что биоматериал хранят до момента, когда женщина будет готова иметь ребенка, отмечает главный врач Центра репродуктивного здоровья IVMED Галина Стрелко. Эта технология очень похожа на ЭКО, только между забором яйцеклеток и беременностью могут пройти годы, а то и десятилетия.

И именно по теме Медицина фертильности: комплексное решение проблемы отложенного родительства и путь к репродуктивному прогрессу говорилось на состоявшейся на днях в Киеве пресс-конференции.

2022 год в Украине должен стать годом внедрения и развития нового медицинского направления – медицины фертильности, отметили спикеры.

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