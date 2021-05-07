Прогулка с фонарщиком. В Киеве предлагают посетить необычную ночную экскурсию

В мире становятся популярными театрализованные экскурсии, когда человек может не только послушать информацию о городе или достопримечательности, но и стать частью игры. Побывать на такой экскурсии можно и в Киеве.

Ее в столице проводит персонаж — старый фонарщик Фаролеро. Экскурсия начинается в сумерках, когда на улицах включаются фонари. Локацию присылают по телефону за два часа до старта.

Рассказ фонарщика звучит в наушниках, по желанию можно выбрать язык. Он построен так, что вымышленные легенды переплетаются с реальными фактами.

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Особенность этого “разговора с городом” — то, что он вне времени. История Княгини Ольги гармонично сочетается с посещением фонтана желаний. Фрески Врубеля выводят проектором прямо на стену дома.

Люди, которые ее посетили, говорят, что экскурсия открывает город по-новому, заставляет задуматься о собственной жизни.

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Факты ICTV узнали их стоимость.

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