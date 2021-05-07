Прогулянка з ліхтарником. У Києві пропонують відвідати незвичайну нічну екскурсію
У світі набувають популярності театралізовані екскурсії, коли людина може не лише послухати інформацію про місто чи пам’ятку, а стати частиною гри. Побувати на такій екскурсії можна й у Києві.
Її у столиці проводить персонаж – старий ліхтарник Фаролеро. Екскурсія починається у сутінках, коли на вулицях вмикаються ліхтарі. Локацію надсилають телефоном за дві години до старту.
Розповідь ліхтарника звучить у навушниках, за бажанням можна обрати мову. Вона побудована так, що вигадані легенди переплітаються з реальними фактами.
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Особливість цієї “розмови з містом” – те, що вона поза часом. Історія Княгині Ольги гармонійно поєднується з відвідуванням фонтану бажань. Фрески Врубеля виводять проектором просто на стіну будинку.
Люди, які її відвідали, говорять, що екскурсія відкриває місто по-новому, змушує задуматися над власним життям.
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