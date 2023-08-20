Прошли путь Анны Франк: истории украинских детей из оккупации показывают в Нидерландах

В Амстердаме стартовала выставка дневников украинских детей, переживших российское вторжение и нищету оккупации. Проект Дневники войны: неуслышанные голоса украинских детей собрал 14 историй юных украинцев и украинок из разных регионов, писавших о своих эмоциях в первые дни полномасштабного вторжения.

Также на выставке представлены личные вещи детей, фотографии и видеоинтервью 15-летнего Николая Костенко, проведшего три недели в осаде в Мариуполе и создавшего иллюстрированный дневник войны о родном городе. Подросток признается, что в детстве любил рисовать танчики, но все изменило русское вторжение. Николай все, что видел, отражал в рисунках. На одном из них шариковой ручкой на вырванных из тетрадей бумажках изобразил подвал, где он с семьей скрывался от российских снарядов. Парень рассказывает, что туда как-то прилетела мина, после чего ему с девятью родственниками пришлось искать другое жилье.

Амстердам, как город для проведения этой выставки, был выбран из-за того, что в годы Второй мировой войны там жила еврейская девочка-подросток Анна Франк, которая вела дневник. Ее семья сбежала от нацистского режима из Германии в Нидерланды в 1933 году. Однако там их застала немецкая оккупация, девочка в течение 25 месяцев вместе с семьей скрывалась от нацистов. В конце концов они схватили Анну и ее родных и отправили в концлагерь, где девочка умерла от тифа в 15-летнем возрасте.

Место выставки очень символично, ведь менее чем в 100 км от него расположена Гаага – центр правосудия для всех, кто пострадал от агрессии и преступлений, совершенных в том числе против детей. По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли более полутысячи детей.

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