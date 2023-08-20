Відео
Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Вероніка Бойко, Журналістка Факти ICTV

Пройшли шлях Анни Франк: історії українських дітей з окупації показують в Нідерландах

В Амстердамі стартувала виставка щоденників українських дітей, які пережили російське вторгнення та злидні окупації. Проєкт Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей зібрав 14 історій юних українців і українок із різних регіонів, які писали про свої емоції в перші дні повномасштабного вторгнення.

Також на виставці представлені особисті речі дітей, фотографії та відеоінтерв’ю 15-річного Миколи Костенка, який провів три тижні в облозі в Маріуполі та створив мальований щоденник війни про рідне місто. Підліток зізнається, що у дитинстві любив малювати танчики, але все змінило російське вторгнення. Микола все, що бачив, відображав у малюнках. На одному з них кульковою ручкою на вирваних із зошитів папірцях зобразив підвал, де він з родиною переховувався від російських снарядів. Хлопець розповідає, що туди якось прилетіла міна, після чого йому з дев’ятьма родичами довелося шукати інше помешкання.

Амстердам, як місто для проведення цієї виставки, обрали через те, що у роки Другої світової війни там жила єврейська дівчинка-підліток Анна Франк, яка вела щоденник. Її родина втекла від нацистського режиму з Німеччини до Нідерландів в 1933 році. Проте і там їх застала німецька окупація, дівчинка протягом 25 місяців разом із сім’єю переховувалася від нацистів. Зрештою, вони схопили Анну та її рідних і відправили до концтабору, де дівчинка померла від тифу у 15-річному віці.

Місце виставки дуже символічне, адже менше ніж за 100 км від нього розташована Гаага – центр правосуддя для всіх, хто постраждав від агресії та злочинів, скоєних у тому числі проти дітей. За даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули більше півтисячі дітей.

Амстердам, Війна в Україні, Виставка, Нідерланди
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес
Винищувач F-16
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих
Пройшли шлях Анни Франк: історії українських дітей з окупації показують в Нідерландах
Її щоденно катували: історія жінки, яка пережила 7 місяців полону
Пройшли шлях Анни Франк: історії українських дітей з окупації показують в Нідерландах
Україна – не Росія. Битва за Незалежність: початок
Пройшли шлях Анни Франк: історії українських дітей з окупації показують в Нідерландах
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході
Пройшли шлях Анни Франк: історії українських дітей з окупації показують в Нідерландах
Більше відео
Суспільство Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Пройшли шлях Анни Франк: історії українських дітей з окупації показують в Нідерландах
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Пройшли шлях Анни Франк: історії українських дітей з окупації показують в Нідерландах
Ігри
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь