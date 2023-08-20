Пройшли шлях Анни Франк: історії українських дітей з окупації показують в Нідерландах

В Амстердамі стартувала виставка щоденників українських дітей, які пережили російське вторгнення та злидні окупації. Проєкт Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей зібрав 14 історій юних українців і українок із різних регіонів, які писали про свої емоції в перші дні повномасштабного вторгнення.

Також на виставці представлені особисті речі дітей, фотографії та відеоінтерв’ю 15-річного Миколи Костенка, який провів три тижні в облозі в Маріуполі та створив мальований щоденник війни про рідне місто. Підліток зізнається, що у дитинстві любив малювати танчики, але все змінило російське вторгнення. Микола все, що бачив, відображав у малюнках. На одному з них кульковою ручкою на вирваних із зошитів папірцях зобразив підвал, де він з родиною переховувався від російських снарядів. Хлопець розповідає, що туди якось прилетіла міна, після чого йому з дев’ятьма родичами довелося шукати інше помешкання.

Амстердам, як місто для проведення цієї виставки, обрали через те, що у роки Другої світової війни там жила єврейська дівчинка-підліток Анна Франк, яка вела щоденник. Її родина втекла від нацистського режиму з Німеччини до Нідерландів в 1933 році. Проте і там їх застала німецька окупація, дівчинка протягом 25 місяців разом із сім’єю переховувалася від нацистів. Зрештою, вони схопили Анну та її рідних і відправили до концтабору, де дівчинка померла від тифу у 15-річному віці.

Місце виставки дуже символічне, адже менше ніж за 100 км від нього розташована Гаага – центр правосуддя для всіх, хто постраждав від агресії та злочинів, скоєних у тому числі проти дітей. За даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули більше півтисячі дітей.

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