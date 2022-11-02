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Прошлись верхами: Южанина рассказала, что следует изменить в бюджете-2023

Марта Бондаренко редактор ленты Вадим Карпьяк Ведущий программы «Свобода слова»

Над проектом государственного бюджета-2023 правительство должно было хорошо поработать, а так — только прошлись по верхам.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила Нина Южанина, народный депутат фракции Европейской Солидарности, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По ее словам, в Украине изменили возможности производства товаров и услуг, поэтому в проекте бюджета изменили поступления по налогу на добавленную стоимость.

– Вместо увеличения внутреннего НДС, как предлагала я и другие народные депутаты, увеличили импортный НДС. То есть мы будем упорно импортировать, а не производить товар, – подчеркнула Южанина.

Она очень удивляется появлению в бюджете на следующий год расходов, которые “точно не крайне необходимы в военное время”.

– Например, вернулись в фонд регионального развития. Два миллиарда туда обнаружили. На прошлых заседаниях Рады создали Фонд преодоления последствий агрессии, он очень похож на соцэконом. Этот фонд будет состоять из 35 млрд грн, – отметила народная депутат.

По ее словам, покрываться такие расходы будут на средства неналоговых поступлений, например, от Национального банка – очередная эмиссия (денег). А это в свою очередь спровоцирую инфляцию.

– Кажется, запланировали 70 млрд грн поступлений от Национального банка Украины. А еще в бюджете добавили внешние заимствования. В зале (Парламента – Ред.) говорили, что нельзя принимать бюджет с прописанными заимствованиями, договоренностей по которым еще не достигли, – отметила Нина Южанина.

Ранее сообщалось, что в 2023 году среднемесячная номинальная заработная плата украинцев составит 18 261 грн. Такой прогноз был заложен Министерством экономики в проекте государственного бюджета на следующий год.

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