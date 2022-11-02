Пройшлися верхами: Южаніна розповіла, що варто змінити в бюджеті-2023

Над проєктом державного бюджету-2023 уряд мав добряче попрацювати, а так лише пройшлися верхами.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила Ніна Южаніна, народна депутатка фракції Європейської Солідарності, членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

За її словами, в Україні змінили можливості для виробництва товарів та послуг, тому у проєкті бюджету змінили надходження щодо податку на додану вартість.

– Замість збільшення внутрішнього ПДВ, як пропонувала я та й інші народні депутати, збільшили імпортне ПДВ. Тобто ми будемо наполегливо імпортувати, а не виробляти товар, – наголосила Южаніна.

Вона дуже дивується появі у бюджеті на наступний рік видатків, які “точно не є вкрай необхідні у воєнний час”.

– Наприклад, повернулися до фонду регіонального розвитку. Дві мільярди туди знайшли. На минулих засіданнях Ради створили Фонд подолання наслідків агресії, він дуже подібний на соцеконом. Цей фонд буде складатися із 35 млрд грн, – зауважила народна депутатка.

За її словами, покриватися такі видатки будуть коштом неподаткових надходжень, наприклад, від Національного банку – чергова емісія (грошей). А це своєю чергою спровокую інфляцію.

– Здається, запланували 70 млрд грн надходжень від Національного банку України. А ще в бюджеті додали зовнішні запозичення. В залі (Парламенту – Ред.) говорили, що не можна ухвалювати бюджет із прописаними запозиченнями, домовленостей щодо яких ще не досягли, – зауважила Ніна Южаніна.

Раніше повідомлялося, що в 2023 році середньомісячна номінальна заробітна плата українців становитиме 18 261 грн. Такий прогноз було закладено Міністерством економіки у проєкті державного бюджету на наступний рік.

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