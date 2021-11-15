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Пролунав потужний вибух: у Дніпрі підірвали будівлю метизного заводу

Людмила Богданова редакторка стрічки

У Дніпрі уночі пролунав потужний вибух – у промисловій зоні міста підірвали виробничі приміщення метизного заводу.

Колись потужне підприємство вже давно не функціонує. Його передали у приватну власність.

Будівлі стали аварійними, а територія довго стояла пусткою. Перед вибухом у приміщенні обережно демонтували вітражі та передали культурному центру Дніпра.

Для безпечного проведення підривних робіт частину дороги на вулиці Набережній Заводській від вулиці Павлова до річкового порту перекрили з двох сторін.

Будівлю вирішили підірвати, а не розбирати за допомогою кранів чи великої техніки через те, що проходять лінії електропередач. Їх довелося б знеструмлювати на тривалий час.

На місці заводу збудують гіпермаркет, однак подробиці поки не розголошують.

Нещодавно подібну операцію провели у Харкові – там підірвали будівлю Будянського фаянсового заводу. Завод вирішив знесли власник підприємства.

Воно припинило працювати ще 20 років тому через банкрутство, чи збудують щось нове на місці – невідомо. У свої час завод виготовляв посуд для російського імператора.

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