Промисловість під ударом: чим загрожує підвищення тарифів на електроенергію

Скорочення виробництва, закриття підприємств і звільнення робітників – до таких наслідків може призвести підвищення тарифу на передачу електроенергії на 30%, яке пропонує НКРЕКП, аби знайти гроші на виплати зеленим генераціям за вкрай невигідною угодою, яку уклав уряд.

Лише впродовж літа вартість електроенергії для непобутових споживачів зросла на чверть, а за останні 11 місяців – на 40%.

Президент об’єднання підприємств Укрметалургпром Олександр Каленков вже не вперше попереджає, що від чергового здорожчання серйозно постраждає вся промисловість.

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А фахівці вважають, що головна причина критичної ситуації – вплив на уряд енергомонополістів, адже наша держава взяла на себе зобов’язання відшкодовувати найдорожчу у Європі так звану зелену електрику. Нині йдеться про понад 10 млрд грн на рік.

Тому попереджають, що наступним кроком буде зростання тарифів і для населення.

З грудня 2020 року тариф Укренерго на передачу електроенергії може збільшитися на 30% – до 312,76 грн/ МВт-год. НКРЕКУ прийняла відповідний проект постанови.

Комісія поки чекає пропозицій по тарифу від учасників ринку електроенергії для остаточного прийняття рішення.

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