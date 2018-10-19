Прощание с погибшими в Керчи и новые подробности теракта

В Крыму – траур по 21 погибшим во время стрельбы в керченском колледже. В городе началась церемония прощания с убитыми. Ожидается, что ее посетят более 10 000 человек.

Оккупационные власти полуострова сообщили новые данные о раненых. В больницах полуострова прооперировали 20 пострадавших. Их состояние тяжелое и средней степени тяжести, но стабильное.

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Между тем российские СМИ наперебой сообщают якобы разведанные ими различные подробности. Следователи оккупационной власти ищут связь 18-летнего нападающего – Влада Рослякова – с Правым сектором, написал Коммерсант. А издание Эм-Ка-Ру заявил, что парень общался в Интернете с людьми, которые воевали на Донбассе на стороне боевиков, а также интересовался, нельзя привезти оружие из Чечни.

Один из очевидцев – студент, которому удалось выжить – сообщил: стрелков было двое. Между тем аналитики предполагают, что Рослякова использовали как ширму, чтобы прикрыть операцию, совершенную группой тренированных людей. Нападение могло организовать нынешнее руководство Крыма, чтобы шантажировать московских кукловодов, ставя им какие-то свои условия.

К слову, Факты ICTV сообщали, что опубликованы фото всех жертв керченского стрелка.

Опубликовано Октябрь, 19 в 14:45



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