Журналисты собрали фото жертв, погибших во время теракта в политехническом колледже Керчи в оккупированном Крыму.
Фото всех жертв теракта в Керчи 17.10.2018 опубликовало издание КП.
Напомним, 17 октября студент Влад Росляков принес в колледж ружье и взрывчатку.
Парень расстрелял преподавателей и студентов, а затем устроил взрыв.
Впоследствии стрелок застрелился в библиотеке.
В результате теракта погиб 21 человек, еще 44 – в больнице.
Среди погибших – 15 студентов, из которых 6 несовершеннолетних, а также 5 преподавателей.
Теракт в Крыму: опубликованы фото всех жертв керченского стрелка / 6 фотографий
К слову, в сети заметили, что теракт в колледже Влад Росляков устроил по сценарию Колумбайна.
Фото: Kerch.FM, КП
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