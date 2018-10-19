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Теракт в Крыму: опубликованы фото всех жертв керченского стрелка

Журналисты собрали фото жертв, погибших во время теракта в политехническом колледже Керчи в оккупированном Крыму.

Теракт в Керчі

Фото всех жертв теракта в Керчи 17.10.2018 опубликовало издание КП.

Напомним, 17 октября студент Влад Росляков принес в колледж ружье и взрывчатку.

Парень расстрелял преподавателей и студентов, а затем устроил взрыв.

Впоследствии стрелок застрелился в библиотеке.

В результате теракта погиб 21 человек, еще 44 – в больнице.

Среди погибших – 15 студентов, из которых 6 несовершеннолетних, а также 5 преподавателей.

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Теракт в Крыму: опубликованы фото всех жертв керченского стрелка / 6 фотографий

К слову, в сети заметили, что теракт в колледже Влад Росляков устроил по сценарию Колумбайна.

Фото: Kerch.FM, КП

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