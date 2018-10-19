Прощання із загиблими в Керчі та нові подробиці теракту

У Криму – жал о ба за 21 загиблим під час стрілянини у керченському коледжі. У місті почалась церемонія прощання з убитими. Очікується, що її відвідають понад 10 тисяч людей.

Окупаційна влада півострова повідомила нові дані про поранених. У лікарнях півострова прооперували 20 постраждалих. Їхній стан важкий і середнього ступеня важкості, але стабільний.

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Тим часом російські ЗМІ навперебій повідомляють нібито розвідані ними різні подробиці. Слідчі окупаційної влади шукають звʼязок 18-річного нападника – Влада Рослякова – з Правим сектором, написав Комерсант. А видання Ем-Ка-Ру заявило, що хлопець спілкувався в Інтернеті з людьми, які воювали на Донбасі на боці бойовиків, а також цікавився, чи не можна привезти зброю з Чечні.

Один з очевидців – студент, якому вдалося вижити – повідомив: стрільців було двоє. Тим часом аналітики припускають, що Рослякова використали як ширму, щоб прикрити операцію, скоєну групою тренованих людей. Напад могло організувати нинішнє керівництво Криму, щоб шантажувати московських ляльководів, ставлячи їм якісь свої умови.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що опубліковані фото всіх жертв керченського стрілка.

Опубліковано Жовтень, 19 в 14:45



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