Простые материалы и энергосбережение: как Польша решает проблемы с жильем

Польша имеет проблемы с жильем, даже больше чем Украина. Поэтому из-за неспособности столица, например, решила строить и сдавать в аренду. В то же время становятся популярными совсем компактные домики или квартиры, а главное энергосберегательные.

Польша – на последнем месте в Европе по количеству жилья. Особенно остро этот вопрос в Варшаве. Квартира на 40 квадратов здесь стоит примерно 80 тыс. долларов. Поэтому польская столица пошла проверенным в Швеции и Германии путем – начала строить социальные квартиры и сдавать их.

Скорее всего, это будут здания – конструкторы, собранные из готовых блоков.

Смотрите: Потратили 450 млн гривен! Как обновили старую библиотеку в Варшаве

Дом очень экономный. Окно имеет тройное стекло и хорошо сохраняет тепло. Рекуператор использует холодный воздух, нагревает его и отапливает дом. А солнечные панели дают 6 тыс. киловаточасов в год.

А новостройка в Катовице хорошо вписалась в шахтерский город. Балконы специально сделали бетонными и непрозрачными, чтобы люди могли ставить там что угодно и не комплексовать.

То есть, небольшая площадь, простые материалы и существенная экономичность – вот основные требования поляков к своему жилищу. Наши соседи советуют и украинцам соблюдать европейскую моду.

К слову, архитектура для людей: как обустраивают публичное пространство в Польше.

Опубликовано Ноябрь, 07 в 17:36



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.