Простые материалы и энергосбережение: как Польша решает проблемы с жильем
Польша имеет проблемы с жильем, даже больше чем Украина. Поэтому из-за неспособности столица, например, решила строить и сдавать в аренду. В то же время становятся популярными совсем компактные домики или квартиры, а главное энергосберегательные.
Польша – на последнем месте в Европе по количеству жилья. Особенно остро этот вопрос в Варшаве. Квартира на 40 квадратов здесь стоит примерно 80 тыс. долларов. Поэтому польская столица пошла проверенным в Швеции и Германии путем – начала строить социальные квартиры и сдавать их.
Скорее всего, это будут здания – конструкторы, собранные из готовых блоков.
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Дом очень экономный. Окно имеет тройное стекло и хорошо сохраняет тепло. Рекуператор использует холодный воздух, нагревает его и отапливает дом. А солнечные панели дают 6 тыс. киловаточасов в год.
А новостройка в Катовице хорошо вписалась в шахтерский город. Балконы специально сделали бетонными и непрозрачными, чтобы люди могли ставить там что угодно и не комплексовать.
То есть, небольшая площадь, простые материалы и существенная экономичность – вот основные требования поляков к своему жилищу. Наши соседи советуют и украинцам соблюдать европейскую моду.
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