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Прості матеріали та енергоощадність: як Польща вирішує проблеми з житлом

Польща має проблеми з житлом, навіть більші ніж Україна. Тож через неспроможність столиця, наприклад, вирішила будувати і здавати в оренду. Водночас стають популярними зовсім компактні будиночки чи квартири, а головне енергоощадні.

Польща – на останньому місці в Європі за кількістю житла. Особливо гостре це питання у Варшаві. Квартира на 40 квадратів тут коштує приблизно 80 тис. доларів. Тож польська столиця пішла перевіреним у Швеції й Німеччині шляхом – будувати соціальні квартири і здавати їх.

Найімовірніше, це будуть будівлі – конструктори, зібрані з готових блоків.

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Оселя дуже економна. Вікно має потрійне скло і добре зберігає тепло. Рекуператор використовує холодне повітря, нагріває його і опалює дім. А сонячні панелі дають 6 тис. кіловатогодин на рік.

А новобудова у Катовіце добре вписалася в шахтарське місто. Балкони спеціально зробили бетонними і непрозорими, щоб люди могли ставити там що завгодно і не комплексувати.

Тобто, невелика площа, прості матеріали і суттєва енергоощадність – ось основні вимоги поляків до свого житла. Наші сусіди радять і українцям дотримуватися європейської моди.

До слова, архітектура для людей: як облаштовують публічний простір у Польщі.

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