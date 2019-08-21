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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Прострочені вогнегасники та кімнати без вікон: пожежна безпека у хостелах Києва

Київським готелям і хостелам є що приховувати. Наприклад, на Дарниці є хостел, розташований просто у цехах заводу. Факти ICTV під час рейду помітили там прострочені вогнегасники, які до того ж  закриті на ключ. Там і оголені дроти, і немає аварійного виходу.

Київські житлові будинки останні кілька років заполонили хостели, які розміщуються або на поверхах, або в підвалі. Місце вкрай небезпечне не лише за контингентом, адже це справжній осередок пожежонебезпеки, де може спалахнути будь-якої миті.

Готелі ж, які не мають проблем із пожежною безпекою, пускають без перешкод. Там і справні вогнегасники, і пожежна система, що працює, відкритий аварійний вихід та навчений персонал.

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Одна зі столичних 5-поверхівок, у підвалі якій влаштували хостел, просто як на пороховій діжці. Там відсутній аварійний вихід, вікон у номерах немає. Стіни обшиті легкозаймистим матеріалом, та утеплені скловатою разом із проводкою.

Те саме і в готелі на Дарницькій площі. Господарка готелю все обіцяє виправити і визнає: за три роки до них жодного разу не приходив пожежний інспектор.

Експерти кажуть, що разом із пожежною безпекою повністю прогнила система перевірок. Пожежний інспектор, який і побачить недоліки, повинен у суді довести, що вони небезпечні для життя, і лише тоді заклад можуть закрити до усунення проблем. Але не менше питань і до тих, хто видає дозволи на будівництво або відкриття готелів і хостелів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Борисполі запрацював капсульний хостел.

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