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Провал государственной поддержки аграриев: причины и пути решения

Государственная поддержка аграриев в этом году явно провалилась. Из выделенных почти 6 с половиной миллиардов гривен – освоили меньше миллиарда. Крохи достались малым и средним фермерам.

Большинство денег, предназначенных для них, выделили на удешевление банковских кредитов, но банки отказываются работать с ними, сомневаясь в их стабильности и требуя слишком большой залог.

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В общем получение дотаций слишком забюрократизировано, даже минимальная помощь на теленка или корову требует целой стопки документов. Кроме бюрократии есть еще одна проблема. Почти половина фермерских хозяйств – работают в тени. А таким претендовать на государственную помощь – нельзя.

Еще одна проблема – непрозрачная деятельность почти половины фермерских хозяйств, таким претендовать на государственную помощь – непросто. В правительстве обещают неиспользованные деньги перенаправить, но однако там должны системно подумать над упрощением помощи, иначе она так и останется рекламным ходом.

К слову, Факты ICTV сообщали, что фермер вызвал полицию из-за тигра. Он оказался плюшевым

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