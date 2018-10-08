Провал державної підтримки аграріїв: причини та шляхи вирішення

Державна підтримка аграріїв цього року вочевидь провалилася. Із виділених майже 6 з половиною мільярдів гривень – освоїли менше мільярда. Крихти дісталися малим та середнім фермерам.

Більшість грошей, призначених для них, виділили на здешевлення банківських кредитів, але фінустанови відмовляються працювати з ними, сумніваючись у їхній стабільності і вимагаючи надто великої застави.

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Загалом отримання дотацій надто забюрократизовано, навіть мінімальна допомога на теля чи корову вимагає цілого стосу документів. Окрім бюрократії є ще одна проблема. Майже половина фермерських господарств – працюють у тіні. А таким претендувати на державну допомогу – зась.

В уряді обіцяють невикористані гроші переспрямувати, та однак там мають системно подумати над спрощенням допомоги, інакше вона так і залишиться рекламним ходом.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що фермер викликав поліцію через тигра. Він виявився плюшевим

Опубліковано Жовтень, 08 в 20:14



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