Провокации Беларуси: что происходит на северной границе Украины

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что Беларусь использует мощные радиолокационные средства борьбы, чтобы усложнить ВСУ наблюдение за границами. К тому же в Беларуси постоянно стремятся обвинить в чем-нибудь Украину. Наши военные еще раз утверждают, что они не совершают никаких провокаций. В отличие от соседней страны, которая все время поддерживает агрессора, предоставляет свои полигоны и базы для российских подразделений. Оттуда постоянно обстреливают ракетами и беспилотными аппаратами территорию Украины.

Поэтому пока Беларусь будет под влиянием РФ, наши защитники будут делать всё для безопасности Украины.

Как, например, делает Волынь, которая имеет более 200 километров общей с Беларусью границы. С начала полномасштабного вторжения эти границы под усиленным контролем военнослужащих. 26-летний Андрей получил повестку 12 мая. До этого у него была престижная работа. И избегать службы даже не думал. Ибо здесь он нужнее:

– Жизнь перевернулась с ног на голову. Но такое время – должны защищать страну, должны становиться в строй. Здесь более половины ребят, которые вынуждены были покинуть свой дом. Оставить свою профессию, семью и прийти сюда – Андрей, пограничник

Граница нерушима – и бойцы ежедневно проводят обучение и отрабатывают различные сценарии развития ситуации под границей.

Также защитники северных границ привыкают к зиме — запасаются дровами, ведь они нужны и для приготовления пищи, и для обогрева блиндажей.

Волынские пограничники рассказали, в каких условиях уже 9 месяцев подряд служат близ Беларуси. Выкопанные трактором блиндажи, теплые места для сна и отдельная кухня. Кто не вовлечен в охрану границ – готовит еду. И так по очереди.

За это время ВСУ надёжно укрепили свои позиции – воинам есть где спрятаться от артобстрелов и откуда нанести мощный неожиданный удар по противнику, если тот всё-таки решится пойти в наступление. Держать оборону поможет и природа – коварные болота потопят и пехоту, и вражескую технику.

— Волынь может быть спокойна, потому что ребята на месте, дежурят круглосуточно и постоянно повышают свою боевую готовность — Андрей, начальник пограничного залога

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