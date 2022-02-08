Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Анна Бурлацка

Прозрачная приватизация в Украине – как это работает

Анна Бурлацка Відеоредактор

На днях столичный завод Электронмаш приватизирован — радуются в Фонде госимущества Украины. И считают, что теперь этот актив обретет новую жизнь.

Одним из ключевых элементов прозрачной приватизации, отмечают в Фонде, является государственный сайт privatization.gov.ua, созданный при поддержке американского народа через Агентство международного развития (USAID). Где каждый может ознакомиться с полной информацией об объектах и принять участие в аукционах.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Рада не смогла уволить Сенниченко с должности главы Фонда госимущества
Рада не смогла уволить Сенниченко с должности главы Фонда госимущества
Приватизация Большевика — редкий для Киева пример проведения прозрачного конкурса — Непоседов
Приватизация Большевика — редкий для Киева пример проведения прозрачного конкурса — Непоседов
Решение ГБР по Большевику ставит под сомнение весь процесс Большой приватизации, — политолог
Решение ГБР по Большевику ставит под сомнение весь процесс Большой приватизации, — политолог
Приватизация по заниженной цене: суд арестовал 100% акций завода Большевик
Приватизация по заниженной цене: суд арестовал 100% акций завода Большевик
Рекорд за десятилетие: в 2021 году Украина получила 5,1 млрд грн от приватизации
Рекорд за десятилетие: в 2021 году Украина получила 5,1 млрд грн от приватизации
По 20 млн грн в день: стало известно, сколько средств за год принесла приватизация бюджету Украины
По 20 млн грн в день: стало известно, сколько средств за год принесла приватизация бюджету Украины
Масштабная реформа: глава Минэкономики предупредила госкомпании об изменениях в 2022
Масштабная реформа: глава Минэкономики предупредила госкомпании об изменениях в 2022
В Украине введут накопительные пенсии для работников предприятий большой приватизации
В Украине введут накопительные пенсии для работников предприятий большой приватизации
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка