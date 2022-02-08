Прозрачная приватизация в Украине – как это работает

На днях столичный завод Электронмаш приватизирован — радуются в Фонде госимущества Украины. И считают, что теперь этот актив обретет новую жизнь.

Одним из ключевых элементов прозрачной приватизации, отмечают в Фонде, является государственный сайт privatization.gov.ua, созданный при поддержке американского народа через Агентство международного развития (USAID). Где каждый может ознакомиться с полной информацией об объектах и принять участие в аукционах.

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