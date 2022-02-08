Прозора приватизація в Україні – як це працює

Днями столичний завод Електронмаш таки приватизовано – радіють у Фонді держмайна України. І вважають, що тепер цей актив отримає нове життя.

Одним з ключових елементів прозорої приватизації, зазначають у Фонді, є державний сайт privatization.gov.ua, який створено при підтримці американського народу через Агентство міжнародного розвитку (USAID). Де кожен може ознайомитися з повною інформацією про об’єкти приватизації та взяти участь в аукціонах.

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