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Факти / Відео / Анна Бурлацька

Прозора приватизація в Україні – як це працює

Анна Бурлацька Відеоредактор

Днями столичний завод Електронмаш таки приватизовано – радіють у Фонді держмайна України. І вважають, що тепер цей актив отримає нове життя.

Одним з ключових елементів прозорої приватизації, зазначають у Фонді, є державний сайт privatization.gov.ua, який створено при підтримці американського народу через Агентство міжнародного розвитку (USAID). Де кожен може ознайомитися з повною інформацією про об’єкти приватизації та взяти участь в аукціонах.

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