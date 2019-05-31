Прозрачное финансирование спортивных учреждений: программа Алексея Паращенко в Новых лидерах 2

В прошлом году Алексей Паращенко приходил на новые лидеры с программой Бесплатный спорт детям. Благодаря проекту Алексея бесплатно занимаются спортом уже 150 детей, ему удалось открыть 4 спортивных зала в столице.

В этом году Алексей предлагает глобальную программу. Которая, кстати, стала одним из лидеров зрительского голосования. Он стремится сделать финансирование спортивных учреждений полностью прозрачным, чтобы деньги давали не тем, что существуют на бумаге, а тем, что действительно работают.

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А также хочет наконец начать борьбу с детским алкоголизмом – проблемой, что сейчас приобретает угрожающие масштабы.

– Весь акцизный сбор нужно увеличить и направить на развитие спорта и здорового образа жизни. С 2012 года Украина занимает первое место по детскому алкоголизму. Мы умираем! – отметил Алексей Паращенко.

Алексей уверен – через 5 лет Украина станет самой спортивной страной в Европе.

К слову, Факты ICTV рассказывали о проекте Ноздрачева на Новых лидерах 2.

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