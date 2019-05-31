Прозоре фінансування спортивних закладів: програма Олексія Паращенко у Нових лідерах 2

Торік Олексій Паращенко приходив на Нові лідери із програмою Безкоштовний спорт дітям. Завдяки проекту Олексія безкоштовно займаються спортом вже 150 дітей, йому вдалося відкрити 4 спортивні зали у столиці.

Цьогоріч Олексій пропонує глобальнішу програму. Яка, до речі, стала одним з лідерів глядацького голосування. Він прагне зробити фінансування спортивних закладів повністю прозорим, аби гроші давали не тим, що існують на папері, а тим що дійсно працюють.

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А також хоче нарешті почати боротьбу із дитячим алкоголізмом – проблемою, що нині набуває загрозливих масштабів.

– Весь акцизний збір потрібно збільшити і направити на розвиток спорту і здорового способу життя. З 2012 року Україна займає перше місце з дитячого алкоголізму. Ми помираємо! – зазначив Олексій Паращенко.

Олексій впевнений – за 5 років Україна стане найспортивнішою країною в Європі.

До слова, Факти ICTV розповідали про проект Ноздрачова на Нових лідерах 2.

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