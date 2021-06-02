Пришел один зритель: в Латвии проигнорировали матч ЧМ по хоккею между РФ и Беларусью

Латвийские зрители проигнорировали матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между Россией и Беларусью.

Поединок, на который продали всего два билета, посетил лишь один болельщик.

Билет на игру между странами, которые возглавляют диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин стоил 110 евро.

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Допуск на матчи чемпионата мира имеют только граждане Латвии, которые были вакцинированы от коронавируса.

Всего рижская арена вмещает более тысячи человек, и обычно он заполняется практически полностью.

Замена флага Беларуси на стенде стран-участниц ЧМ в Риге

В мае власти города Рига повесили бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция, заменив им государственный флаг РБ.

Президент Латвии Эгил Левитс назвал это политическим сигналом, что его страна не признает режим Александра Лукашенко.

По его словам, таким образом его страна защищает международное право и безопасность авиационного движения.

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