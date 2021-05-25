Власти латвийской столицы Риги заменили флаг Беларуси на стенде стран-участниц чемпионата мира по хоккею в городе. Президент Латвии Эгил Левитс назвал это политическим сигналом, что его страна не признает режим Александра Лукашенко.

По его словам, инцидент с задержанием Романа Протасевича затронул и Латвию, так как в принудительно посаженном самолете сообщением Афины-Вильнюс находилось двое ее граждан. Латвия просила от ЕС реакции на ситуацию, и Евросовет договорился о санкциях в отношении Беларуси.

— Мы защищаем международное право и безопасность международной авиации, — заявил Левитс.

Днем ранее возле отеля Radisson Blu Hotel Latvija в Риге, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, флаг Беларуси заменили на исторический бело-красно-белый флаг. Флаг заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и глава Рижской думы Мартиньш Стакис.

Мэр Риги заявил, что этот жест — поддержка всем, кто подвергается репрессиям со стороны авторитарного режима Александра Лукашенко.

Реакция Беларуси на замену флага

Министерство иностранных дел Беларуси вскоре после этого решило выслать посла Латвии Эйнарса Семаниса из страны.

Дипломату и административному персоналу посольства предложили покинуть страну в течение 24 часов. Таким образом власти Беларуси решили отреагировать на замену флага в Риге.

Фото: Канцелярия президента Латвии

Источник: Delfi