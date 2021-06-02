Прийшов один глядач: у Латвії проігнорували матч ЧС з хокею між РФ та Білоруссю

Латвійські глядачі проігнорували матч групового етапу чемпіонату світу з хокею між Росією та Білоруссю.

Поєдинок, на який було продано тільки два квитки, відвідав лише один уболівальник.

Квиток на гру між країнами, які очолюють диктатори Олександр Лукашенко та Володимир Путін коштував 110 євро.

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Допуск на матчі чемпіонату світу мають лише громадяни Латвії, яких було вакциновано від коронавірусу.

Всього ризька арена вміщує понад тисячу осіб, і зазвичай вона заповнюється майже повністю.

Заміна прапора Білорусі на стенді країн-учасниць ЧС в Ризі

У травні влада міста Рига повісила біло-червоно-білий прапор, який використовує білоруська опозиція, замінивши їм державний прапор РБ.

Президент Латвії Егіл Левітс назвав це політичним сигналом, що його країна не визнає режим Олександра Лукашенка.

За його словами, таким чином його країна захищає міжнародне право і безпеку авіаційного руху.

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