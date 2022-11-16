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Факты / Україна

В Херсоне найдено еще одну пыточную оккупантов — СБУ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Херсоне найдено еще одну пыточную оккупантов — СБУ
Фото: СБУ

Во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили еще одну пыточную российских захватчиков.

Оккупанты в бесчеловечных условиях содержали там местных патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом.

– Херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра пыточной правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток, — говорится в сообщении СБУ.

Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать все преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности.

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Напомним, что ранее сообщалось, что полиция располагает информацией от местных жителей о по меньшей мере трех камерах пыток, обустроенных оккупантами в Херсоне и области.

Источник: СБУ
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