Ноябрь, 16 в 20:03

Во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили еще одну пыточную российских захватчиков.

Оккупанты в бесчеловечных условиях содержали там местных патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом.

– Херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра пыточной правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток, — говорится в сообщении СБУ.

Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать все преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности.

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В Херсоне найдено еще одну пыточную оккупантов — СБУ / 9 фотографий

Напомним, что ранее сообщалось, что полиция располагает информацией от местных жителей о по меньшей мере трех камерах пыток, обустроенных оккупантами в Херсоне и области.