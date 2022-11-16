В Херсоне найдено еще одну пыточную оккупантов — СБУ
Во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили еще одну пыточную российских захватчиков.
Оккупанты в бесчеловечных условиях содержали там местных патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом.
– Херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра пыточной правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток, — говорится в сообщении СБУ.
Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать все преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности.
Напомним, что ранее сообщалось, что полиция располагает информацией от местных жителей о по меньшей мере трех камерах пыток, обустроенных оккупантами в Херсоне и области.