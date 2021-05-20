Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Общество

Приезжают домой: на Киевщине юрист и психолог помогают ветеранам ООС

В Киеве уже три года работает Ветеран хаб — это совместный проект Фонда Елены Пинчук, Фонда Виктора Пинчука и общественной организации Побратими. Здесь помогают участникам боевых действий вернуться с войны к гражданской жизни — оказывают юридическую и психологическую поддержку, а также решают проблемы с трудоустройством.

С осени на базе Ветеран хаба работает выездная бригада. Услуга бесплатная и доступна ветеранам с Киевской области, которые не в состоянии самостоятельно добраться до столицы по состоянию здоровье или нехватки сил и времени.

— Начался карантин и транспортное сообщение было очень ограничено. Ветеран нас вызывает, мы приезжаем к нему домой и предоставляем все те же услуги, что и в пространстве, — рассказывает Владислав Бабир, кейс-менеджер мобильного офиса команды Ветеран Хаб.

Читайте
Рада разрешила начислять штрафы и пеню по кредитам жителям Донецкой и Луганской областей

Кроме Влада, ветеранам помогает юридический консультант Илья Мигун и психолог Антоняк Василий, который также принимал участие в боевых действиях.

— На войне все черно-белое. Ты приезжаешь сюда и ты не понимаешь, кто твой друг, а кто недруг. Невозможность спать, постоянная готовность, что откуда-то будет опасность. Я приезжаю к ветерану, помогаю ему сформировать запрос, с чем он хочет поработать и уже перенаправляю к коллегам, которые занимаются длительной терапией, — делится опытом Василий.

Референдум на Донбассе

Во время пресс-конференции 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть несколько вариантов проведения референдума на Донбассе.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина рассматривает другие способы возвращения оккупированных территорий.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сутки на Донбассе: в зоне ООС ранили одного украинского военного
Сутки на Донбассе: в зоне ООС ранили одного украинского военного
Уроженец Черниговской области: что известно о погибшем на Донбассе бойце
Уроженец Черниговской области: что известно о погибшем на Донбассе бойце
На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный
На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный
Украинские войска усилили систему обороны и разведки возле оккупированного Крыма
Украинские войска усилили систему обороны и разведки возле оккупированного Крыма
Все под контролем: 9 мая боевики “ДНР” и “ЛНР” ни разу не нарушали перемирия
Все под контролем: 9 мая боевики “ДНР” и “ЛНР” ни разу не нарушали перемирия
Боевики обстреливают из пушек жилые дома: пострадала Марьинка
Боевики обстреливают из пушек жилые дома: пострадала Марьинка
Военные на Донбассе трогательно поздравили мам с праздником
Военные на Донбассе трогательно поздравили мам с праздником
США требуют от РФ остановить обстрелы гражданских объектов на Донбассе
США требуют от РФ остановить обстрелы гражданских объектов на Донбассе
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка